خارجية ألمانيا اعتبرت أن هناك "بصيص أمل" في المقترح الأخير لوقف الحرب في غزة

رحّبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالمقترح الجديد لوقف الحرب في غزة والذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة.

وذكرت في تصريح أنّ هذا المقترح "يقدّم بصيص أمل ومساراً محتملاً للخروج من مأزق الحرب".

وفي وقت سابق، أعلنت "حركة المقاومة الإسلامية- حماس"، "أنّها تنظر بإيجابيّة إلى ما تضمّنه خطاب جو بايدن، من دعوته لوقف إطلاق النّار الدّائم، وانسحاب قوّات الاحتلال من قطاع غزة، وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".

واعتبرت في بيان، أنّ "هذا الموقف الأميركي وما ترسّخ من قناعة على السّاحة الإقليميّة والدّوليّة بضرورة وضع حدّ للحرب على غزة، هو نتاج الصّمود الأسطوري لشعبنا المجاهد ومقاومته الباسلة"، مؤكّدةً على "موقفها الاستعداد للتّعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أيّ مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النّار الدّائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النّازحين إلى جميع أماكن سكنهم، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى؛ إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصّريح بذلك".