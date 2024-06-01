أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ "طريق الحل الرئاسي معروف، وهو محدّد في المبادرة التي اطلقتها لجمع الجهات على طاولة حوار أو نقاش أو أي مرادف لهما للتوافق على مرشح أو مرشحين، لفترة سقفها أسبوع، ويمكن أن نتوافق في يوم واحد، ومن ثم النزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في جلسات بدورات متتالية".
وأشار إلى أنّ "الدعوة إلى اجتماع الأفرقاء يمكن ان تحصل اليوم قبل الغد"، إذا ما لاحظ قبولًا منها للجلوس على الطاولة، "هذا الامر سيحصل في نهاية المطاف، وخصوصاً ان لا طريق لحسم الأزمة الرئاسية سوى بالجلوس على طاولة التوافق".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: لا طريق لحسم الأزمة الرئاسية سوى بالجلوس على طاولة التوافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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