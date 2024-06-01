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"النشرة": وضع حذر في القطاع الشرقي لجنوب لبنان وطيران تجسسي إسرائيلي فوق حاصبيا

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أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "الوضع الأمني حذر في المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي، بعد أن صعدت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها ضد قضاء حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على سهل البقاع الغربي واقليم التفاح.

وفي ظل التوتر المسيطر على المنطقة، لم يغب الطيران التجسسي في طلعاته الاستكشافية عن سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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