"النشرة": وضع حذر في القطاع الشرقي لجنوب لبنان وطيران تجسسي إسرائيلي فوق حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "الوضع الأمني حذر في المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي، بعد أن صعدت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها ضد قضاء حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على سهل البقاع الغربي واقليم التفاح.

وفي ظل التوتر المسيطر على المنطقة، لم يغب الطيران التجسسي في طلعاته الاستكشافية عن سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع.