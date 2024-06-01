أفادت قناة "المنار"، بأنّ دبابة "ميركافا" إسرائيلية استهدفت بقذيفة مباشرة بلدة كفركلا في جنوب لبنان.
ولفتت إلى "انفجار صاروخ اعتراضي في اجواء مستعمرة مسكاف عام، بعد انطلاق صافرات الانذار في المستعمرة".
بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "قذيفة صاروخية سقطت في محيط يفتاح وحرمون في الجليل الأعلى".
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف إسرائيلي لكفركلا وأنباء عن سقوط قذيفة صاروخية في محيط يفتاح بالجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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