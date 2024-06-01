المطران الجميّل بحث مع رئيس أساقفة برشلونة وضع الكنيسة المارونية في المًشرق العربي وفي العالم

قام الزائر الرسولي على موارنة اوروبا المطران مارون ناصر الجميّل بزيارة رعوية ثانية إلى رعية مار شربل في برشلونة لتفقد ابناء الرعية والإطلاع على اوضاعهم.
وكانت الزيارة مناسبة للقاء القنصل اللبناني الفخري خورخي زهر، وجمهور المؤمنين الوافدين حديثا إلى هذه المدينة.
إلى ذلك، التقى المطران الجميّل رئيس أساقفة برشلونة الكاردينال أوميّا في دار المطرانية، ودار الحديث حول وضع الكنيسة المارونية في المًشرق العربي وفي العالم، في هذه الأيام الصعبة.
كما القى الجميل محاضرة أمام الجالية اللبنانية حول موضوع الهجرة.
واختتم الجميل الجولة بقداس في كنيسة سيدة النصر وألقى عظة باللغتين العربية والإسبانية.
بعدها غادر المطران الجميّل إلى بيروت عن طريق مدريد للمشاركة في مجمع الأساقفة المرتقب في حزيران من كل سنة.
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