إصابة 3 فلسطينيين إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة في الضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات بينها وبين مسلّحين فلسطين في مخيم بلاطة في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "الجزيرة"، عن "اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين تمكنوا من تفجير عبوة محلية الصنع قرب آلية عسكرية"، مشيرة إلى أنّ "قوات الاحتلال تقوم بتجريف وتخريب بنية تحتية وشوارع بمخيم بلاطة".

ويأتي ذلك مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية وازدياد عمليات قتل الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية واعتقالهم، في حين يزداد عنف المستوطنين، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.