أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية إلى 508 آلاف و780 جنديا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 508 آلاف و780 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وذلك بعدما رصد مقتل وإصابة 1130 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و740 دبابة و14 ألفا و947 من المركبات المدرعة و13 ألفا و184 من النظم المدفعية و1088 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و815 من أنظمة الدفاع الجوي و357 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2181 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و3 من المركبات وخزانات الوقود.