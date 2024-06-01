دون زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر يونيو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات التموين عن شهر يونيو 2024، اعتبارًا من اليوم السبت وذلك بواقع ٥٠ جنيه لكل مواطن علي بطاقات التموين حتي ٤ أفراد و٢٥ جنيه بداية من الفرد الخامس، وذلك دون أي زيادة في الأسعار .

ومن المقرر أن يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، كما توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفًا من السلع دون زيادة في الأسعار.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع التموينية عند البدالين وجمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.