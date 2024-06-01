الناخبون في أيسلندا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يتوجه الناخبون في أيسلندا إلى مراكز الاقتراع، اليوم، لاختيار رئيس جديد, حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 0900، وسط توقعات بإعلان النتائج الأولية اعتباراً من الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

ويتعين على الناخبين الاختيار من بين اثني عشر مرشحاً، من بينهم كاترين ياكوبسدوتير، التي تخلت عن منصب رئيس الوزراء فى أبريل الماضي لخوض الانتخابات الرئاسية.