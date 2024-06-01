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ناخبو الهند يدلون بأصواتهم في المرحلة الأخيرة من الانتخابات العامة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدلى الناخبون في الهند بأصواتهم اليوم في المرحلة النهائية من الانتخابات العامة, حيث تعد هذه المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات التي يحق لما يقرب من مليار شخص الإدلاء بأصواتهم فيها لتحديد مصير 904 مرشحين يتنافسون على 57 مقعداً.

ومن المتوقع أن يتم فرز الأصوات في 4 يونيو الجاري, فيما يسعى ناريندرا مودي للفوز برئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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