ناخبو الهند يدلون بأصواتهم في المرحلة الأخيرة من الانتخابات العامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدلى الناخبون في الهند بأصواتهم اليوم في المرحلة النهائية من الانتخابات العامة, حيث تعد هذه المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات التي يحق لما يقرب من مليار شخص الإدلاء بأصواتهم فيها لتحديد مصير 904 مرشحين يتنافسون على 57 مقعداً.

ومن المتوقع أن يتم فرز الأصوات في 4 يونيو الجاري, فيما يسعى ناريندرا مودي للفوز برئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي .