أوكرانيا: مقتل 550 طفلا وإصابة 1364 آخرين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم السبت مقتل 550 طفلا وإصابة 1364 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى الآن.

وذكر مكتب المدعي العام - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - "أنه حتى اليوم، تأثر أكثر من 1914 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 550 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1364 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ534 حالة، وتليها خاركييف بـ389 حالة، وفي خيرسون 152 حالة، فيما سجلت دنيبروبتروفسك 139 حالة و130 حالة في كييف.

وأوضح مكتب المدعي العام الأوكراني أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

أوكرانيا تعلن إسقاط 35 صاروخ كروز و46 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم السبت أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 35 صاروخا من طراز كروز و46 طائرة بدون طيار من طراز شاهد روسية، خلال الليلة الماضية.

وقال أوليشوك - حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية "شن الروس هجوما قويا على مرافق البنية التحتية الحيوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا، باستخدام الصواريخ الجوية والبحرية والبرية، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار من نوع شاهد.. وفي المجمل، أطلقت القوات الروسية 53 صاروخا من مختلف الأنواع و47 طائرة مسيرة هجومية".

وأضاف "أن الروس لا يتخلون عن نواياهم لتدمير قطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا، تبذل القوات الجوية وقوات الدفاع كل ما في وسعها لمنع الجيش الروسي من تحقيق أهدافه على الجبهة".

في المقابل، أعلنت قوات المدفعية التابعة لوحدات مجموعة سيفير - أوروجان التابعة للقوات المسلحة الروسية أنها استهدفت مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت تتجهز لإطلاق صواريخ جراد في إحدى المناطق الخلفية للجيش الأوكراني بالقرب من مقاطعة خاركوف، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك).