شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية خطوة مهمة لزيادة حجم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذا القرار يتسق مع مطالبنا المستمرة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة كونها أحد آليات جذب الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه في الوقت الراهن، فضلا عن كونها خطوة مهمة لزيادة في حجم الصادرات المصرية.

وأوضح "الجندي"، أن المشروع يستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشياً مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، حيث يبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية، فيما لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80% ، لافتا إلى أن المشروع سيساهم في استيعاب نحو 720 عاملاً بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار.

وأشار إلى أن المشروع سيتم إقامته على قطعة أرض بمساحة 154.7 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، منوها عن أن شركات المنطقة الحرة تحصل علي امتيازات متنوعة فضلا عن قدرتها على تجاوز الإجراءات البيروقراطية، وتوافر ببنية تحتية أساسية مدعومة بتقنيات الاتصالات، الأمر الذي يجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب حيث يتم إنشاء المشروعات بها بهدف التصدير ولا تخضع للنواحي الجمركية والاستيرادية والضريبية المعمول بها داخل البلاد.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة سيحقق لمصر فوائد متنوعة على رأسها المساهمة خلق فرص العمل وتعزيز الصادرات وتنويع الاقتصاد وتطوير الإمكانات الصناعية، فضلا عن إتاحة فرصة للدولة لاختبار فاعلية الإصلاحات المؤسسية التي تقوم بها مصر، موضحا أن المناطق الحرة أحد مصادر النقد الأجنبي كما تتمتع المشروعات بها بعدد من المزايا التنافسية فضلا عن إعفاء كامل المعدات والآلات المستوردة من الرسوم الجمركية، واكتفاء المشروع بالترخيص الصادر له عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة.

