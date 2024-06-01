شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جنوب غربي الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر مقاطعة نييما في منطقة شيتسانج ذاتية الحكم في جنوب غرب الصين صباح اليوم.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 34.14 درجة شمالا وخط طول 86.36 درجة شرقا، وفي عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.