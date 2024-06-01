الإسكان: إيقاف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من هذا الشهر لحين تقييم الموقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من شهر يونيو 2024.

وأكد وزير الإسكان، في بيان السبت، أن ذلك لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التي ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.

وتابع: يستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية، ويشمل ذلك تعليق العمل بإعطاء الأولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها.