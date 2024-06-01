سقطت سهوًا.. طلب برلماني بضم 84 قريةً ونجعًا بسوهاج إلى الحيز العمراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضم بعض القرى والنجوع البالغ عددها (84)، والتي لم يرد لها خرائط حيز عمراني إلى الحيز العمراني بمركز دار السلام، محافظة سوهاج، والجاري اعتماده نظرًا للأهمية القصوى.

وقال قورة، في بيان له اليوم السبت، إنه لا يخفى على أحد أهمية هذا الاقتراح برغبة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائي على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في الارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر.

وأوضح قورة، في الاقتراح برغبة، أن هذه القرى والنجوع قد سقطت سهوًا ولم يتم إدراجها في مخطط الحيز العمراني الجديد الجاري اعتماده؛ الأمر الذي نرى من الأهمية أن يؤخذ هذا الأمر في الحسبان، وأن يتم إدراج تلك القرى والنجوع بالمخططات التفصيلية في الحيز العمراني الجديد.

وطلب النائب أحمد عبد السلام قورة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، لمناقشته في حضور الحكومة لإعداد تقرير عنه وعرضه على البرلمان؛ لإحالته للحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات تضع في الاعتبار المصلحة العامة لهذه القرى والنجوع التي سقطت سهواً.