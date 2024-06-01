إصابة 7 في مشاجرة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، إثر مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

انتقل لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة "محمد.ع" 62 عامًا، و"سامي.ع" 54 عامًا، و"جمعة.م" 34 عامًا، و"ياسين.ع" 34 عامًا، و"محمود.ع" 42 عامًا، و"عمر.ع" 41 عامًا، و"عبدالحميد.ف" 76 عامًا، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.