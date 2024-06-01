لتسليمها للحاجزين.. دفع العمل بمشروع ترفيق أراضي الإسكان المتوسط بأسيوط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، أعمال مشروع ترفيق أراضي الإسكان المتوسط بمنطقة 85 فدانًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، حيث أكد ضرورة دفع العمل بمشروعات المرافق لتسليم قطع الأراضي للحاجزين.

وأشار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، في بيان السبت، إلى أن منطقة 85 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية تشتمل على عدد 584 قطعة أرض إسكان متوسط، والمقرر تسليمها نهاية العام الحالي.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس ياسر عبدالله، محطة مياه مدينة أسيوط الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن محطة مياه الشرب بمدينة أسيوط الجديدة تعمل بقدرة 52 ألف م3/يوم والتي تقوم بتغذية جميع مناطق المدينة.

ووجه رئيس جهاز المدينة بالحفاظ على مستوى التصرفات التي تسمح بوصول المياه لجميع مناطق المدينة ومتابعة الصيانة والغسيل الدوري للشبكات، وشدد على أهمية جودة المياه ومطابقتها لمعايير وزارة الصحة.