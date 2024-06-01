شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف الأسعار بالقرى والمدن الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة التنفيذية من قانون التصالح في مخالفات البناء، على ضرورة سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بأحكام هذا القانون، بنسبة 25 % من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح ، وبحد أقصى المبالغ الآتية :

1.مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية للمدن والمناطق الصناعية تبلغ 20 ألف جنيه وللقرى تقدر بـ 5 آلاف جنيه.



2. تغيير الاستخدام للمدن والمناطق الصناعية تبلغ 120 ألف جنيه وللقرى 30 ألف جنيه.



3.مخالفة الأسوار تبلغ للمدن والمناطق الصناعية نحو 20 الف جنيه وللقرى نحو 5 آلاف جنيه.



4. مخالفات الردود تبلغ للمدن والمناطق الصناعية تبلغ 40 ألف جنيه وللقرى 10 آلاف جنيه.



5.مخالفة زيادة في مسطح غرف السطح تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه للمدن والمناطق الصناعية وللقرى تقدر بنحو 12 ألف جنيه.



6. مخالفة بناء السطح بالكامل تقدر بنحو 80 ألف جنيه للمدن والمناطق الصناعية وللقرى 20 ألف جنيه.



7. مخالفة بناء مباني أو منشأت أو إقامة أعمال تقدر بنحو 250 الف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، وللمدن 160 ألف جنيه، وللقرى 40 ألف جنيه.



ونصت اللائحة على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة تدشين سجلات خاصة مميكنة ورقية لتقييد طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح ، وعلى الأخص ما يأتي :



1.اسم وصفة مقدم الطلب.



2.رقم الطلب وتاريخ قيده .



3.عنوان العقار محل المخالفة .



4.رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.