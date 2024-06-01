"النشرة": إصابات في غارة من مسيّرة إسرائيلية على طريق اكاسيا مجدل سلم

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن سقوط إصابات في غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق اكاسيا مجدل سلم في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك وسط اعتداءات إسرائيلية منذ الصباح وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه المواقع الإسرائيلية ودوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "المنار"، بأنّ دبابة "ميركافا" إسرائيلية استهدفت بقذيفة مباشرة بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

ولفتت إلى "انفجار صاروخ اعتراضي في اجواء مستعمرة مسكاف عام، بعد انطلاق صافرات الانذار في المستعمرة".