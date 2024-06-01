"حزب الله": دمّرنا جزءا من مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة

أعلن "حزب الله"، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء الذي طال بلدة عين قانا وأدى إلى جرح مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 01-06-2024 مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه".

بدورها، أشار وسائل إعلام إسرائيلية إلى "دمار كبير في مقر اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة عقب سقوط صاروخ ثقيل".