"النشرة": إسقاط مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن إسقاط مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، نفّذت مسيّرات إسرائيلية غارات على مناطق من جنوب لبنان، في حين نفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية المقابلة للحدود الجنوبية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة لطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد بلدة يارين في جنوب لبنان.

إلى ذلك، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة أطراف حومين الفوقا، في حين نفّذ الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة في حاروف.