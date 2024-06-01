أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، في إطار الرد على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 01-06-2024 مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية".
وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، في إطار الرد على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 01-06-2024 مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة نطوعا بالأسلحة الصاروخية".
إلى ذلك، أكّد الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت 01-06-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مبنيَين يتموضع فيهما جنود العدو بشوميرا ونطوعا ودمرنا تجهيزات تجسسية بموقع المرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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