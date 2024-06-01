"حزب الله": استهدفنا مبنيَين يتموضع فيهما جنود العدو بشوميرا ونطوعا ودمرنا تجهيزات تجسسية بموقع المرج

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 01-06-2024 مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة شوميرا ‏بالأسلحة الصاروخية".

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، في إطار الرد على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 01-06-2024 مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة نطوعا بالأسلحة الصاروخية".

إلى ذلك، أكّد الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت 01-06-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".