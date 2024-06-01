غارة إسرائيلية على مركبا وقصف مدفعي استهدف الخيام

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة مركبا في جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات.

هذا، وتعرّضت بلدة الخيام في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.