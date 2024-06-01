الطقس غدًا صاف الى غائم مع ارتفاع بالحرارة والرطوبة ورياح ناشطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، بأن يكون الطقس غدًا الأحد صافيًا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة.

وفي الحال العامة، هناك كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ويستمر تأثيرها طيلة الاسبوع المقبل، مع ملاحظة بأنّ معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29 وفي زحلة بين 16 و32.

في التفاصيل، فإن الطقس المتوقع في لبنان ليوم السبت صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رطوبة منخفضة نهارا ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية.

أما طقس غد الأحد فصاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل وجنوب البلاد مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة، ويوم الإثنين قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل مع رطوبة مرتفعة واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الاجواء اعتبارا من بعد الظهر.

بالنسبة لطقس الثلاثاء فقليل الغيوم مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى الرطوبة مرتفعة مع طبقات من الغبار في الاجواء.

وأشارت الدائرة إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 الى 28 درجة، فوق الجبال من 18 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.