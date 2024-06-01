أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة لطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد بلدة يارين في جنوب لبنان.
إلى ذلك، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة أطراف حومين الفوقا، في حين نفّذ الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة في حاروف.
ويأتي ذلك وسط اعتداءات إسرائيلية منذ الصباح وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه المواقع والمستوطنات الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت محيط مسجد يارين وسيارة في حاروف وأطراف حومين الفوقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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