علي فضل الله: ندعو اللبنانيين للحفاظ على مواقع القوة بدلًا من طرح مشاريع تحت عناوين الفدرلة والتقسيم

وجّه السيد علي فضل الله التحية إلى "المقاومين الأبطال الذين يقدمون التضحيات الجسام من اجل سيادة هذا الوطن وعزة إنسانه".

ودعا جميع اللبنانيين إلى "التوحّد والحفاظ على مواقع القوة بدلًا من طرح شعارات ومشاريع تحت عناوين الفدرلة والتقسيم وغير ذلك".

كلام فضل الله جاء خلال تكريم ثانوية الإمام جعفر الصادق في جويا طالبات في احتفال ديني، برعاية فضل الله.

وذكر أنّ الطالبات "يمتلكن كل القدرات والكفاءة التي من خلالها سنبني مجتمعًا قويًا متكاملًا ومتماسكًا ويعملن على اصلاح هذا الواقع نحو الافضل، أمام كل العواصف التي تسعى لضرب قيمنا ومفاهيمنا تحت عناوين عدة، ونؤكد أهمية الدور الأخلاقي في بناء المجتمع".

وتوجه بالشكر للأهل لما يقدمونه لبناتهن من "حضن آمن وتأمين لمستلزمات الحياة لهن"، داعيا اياهم "تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام".