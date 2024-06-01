حجار: الجنوب البطل ينبض بالأمل رغم الأحداث الأمنية

لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، إلى أنّ "الجنوب البطل ورغم الأحداث الأمنية ورغم نكبة المناطق الحدودية، ما زال ينبض بالأمل، فمرافقه تعمل، والناس يحيون في ربوعه حياة طبيعية".

وخلال رعايته احتفال نهاية العام الدراسي في مدرسة قدموس، رأى أنّ هذا الاحتفال "يعكس صورة الصمود والإصرار على البقاء والتجذر في الأرض، وهذا ليس غريبًا على أهل سطّروا أعظم البطولات، وواجهوا أصعب التحديات".

بدوره، نوه رئيس مدرسة قدموس الأب جان يونس مع آباء المدرسة، بدور وزارة الشؤون الاجتماعية. وحيا الأهل وتعاونهم مع إدارة مدرسة قدموس، متمنياً لأطفالهم مستقبلاً ناجحا. ونوّه بالجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية والصحية.