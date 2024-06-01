باقري كني: المقاومة أثبتت أنها تحمي الأمن والاستقرار في المنطقة

أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، إلى أنّ "المقاومة أثبتت أنها تحمي الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفت، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، إلى أنّ "الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في غزة لن تستر هزائمه"، موضحًا أنّه "يجب العمل على مقاومة الآلة العسكرية التي تفتك بالشعب الفلسطيني والنصر ليس ببعيد وسنصلي في القدس قريبًا".

وكان قد اختير علي باقري كاني، الذي قاد فريق التفاوض الإيراني في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن القضايا النووية وتبادل الأسرى، ليكون وزيرًا للخارجية بالوكالة بعد وفاة حسين أمير عبد اللهيان جراء حادثة تحطم المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية.