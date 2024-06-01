20 قتيلًا على الأقل في غرق قارب بشرق أفغانستان

توفي 20 شخصًا على الأقل بينهم أطفال في غرق قارب كانوا يستقلونه في أحد أنهر ولاية ننجرهار بشرق أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي.
وأوضح المسؤول عن قسم التواصل المحلي قريشي بدلون، أنّ خمسة أشخاص نجوا من الحادث الذي لا تزال أسبابه موضع تحقيق.
وانتشلت فرق الانقاذ خمس جثث، وتواصل البحث عن الضحايا الآخرين.
ووفق وسائل إعلام محلية، يستخدم سكان هذه المنطقة القوارب بشكل متكرر وغالبًا في ظروف غير ملائمة، لعبور النهر لعدم وجود جسر فوقه.
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