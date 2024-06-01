القوات الجوية الأوكرانية: روسيا أطلقت 53 صاروخًا و47 مسيّرة نحو البلاد خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنّ الجيش الروسي "أطلق 53 صاروخاً من طرازات مختلفة و47 طائرة مسيّرة هجومية"، خلال الليل استهدفت على وجه الخصوص منشآت للطاقة ومحطات للكهرباء في أوكرانيا، مشيرة إلى أنّها تمكنت من إسقاط 35 صاروخًا و46 مسيّرة.

بدورها، ذكرت شركة الكهرباء الأوكرانية أنّ "محطتين للطاقة الحرارية تضررتا في الهجوم"، من دون تحديد مكانهما.

وأضافت أنه الهجوم الكبير السادس من نوعه على محطات الطاقة الحرارية منذ منتصف آذار.

وذكر وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو أنّ "روسيا استهدفت مواقع في خمس مناطق هي دونيتسك ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وإيفانو فرانكيفسك وزابوريجيا"، وهي مناطق تمتمد من الخطوط الأمامية الشرقية إلى غرب أوكرانيا على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

وحذرت الوزارة من احتمال تقنين الكهرباء مساء السبت نتيجة الهجمات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو تحاول "استغلال" ضعف تصميم الغرب وكرر دعوته لتزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.