مصير عائلة أمريكية محاصرة في انقلاب فاشل بالكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر والدا رجل يبلغ من العمر 21 عاما، من ولاية يوتا كان واحدا من ثلاثة أمريكيين اعتقلوا بعد هجوم مشؤوم على القصر الرئاسي في الكونغو إجابات حول مصير ابنهما من منزلهما في إحدى ضواحي سولت ليك سيتي.

انقلاب الكونغو

سافر تايلر طومسون ، 21 عاما ، إلى إفريقيا في أوائل أبريل مع زميله السابق في فريق كرة القدم في المدرسة الثانوية ، مارسيل مالانجا ، لما اعتقدت عائلته أنه إجازة مدفوعة التكاليف بالكامل بتمويل من والد مارسيل ، كريستيان مالانجا.

ويقول مسؤولون كونغوليون إن كريستيان مالانجا الذي اعتبر نفسه رئيسا لحكومة ظل في المنفى قتل في تبادل لإطلاق النار في 19 أيار/مايو بعد أن قاد هجوما جريئا على القصر الرئاسي في كينشاسا.

وعلى الرغم من أن الحكومة الكونغولية لم توضح ما إذا كان طومسون من بين المعتقلين أو القتلى، إلا أن مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره محاطا بجنود كونغوليين ويداه مشبكتان بإحكام ونظرة خائفة على وجهه الملطخ بالدماء.

يجبر هو ومارسيل مالانجا على الوقوف على أقدامهما ويربط الجنود أيديهم خلف ظهورهم.

ويضيف الجيش الكونغولي، أن قائد الانقلاب غريب الأطوار قتل بالرصاص بعد أن قاوم الاعتقال. وإجمالا، قتل ستة أشخاص واعتقل العشرات في أعقاب ذلك الهجوم وقتل آخر على حليف الرئيس الوثيق، فيتال كاميرهي، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الكونغولي البريجادير جنرال سيلفان إيكينجي.

وأوضحت مونيكا شي المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في الكونغو، أنهم لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى السجناء الأمريكيين ولا يعرفون متى سيمثلون أمام المحكمة.

مع مرور الأسابيع دون دليل على الحياة ، يشعر والدا تايلر بالقلق من أنه ربما استسلم للمرض - فقد أصيب بالملاريا في وقت سابق من الرحلة، أو قد يكون مصابا بتلف في الدماغ من إحدى الضربات العديدة على رأسه التي شوهدت في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم يسارعون للعثور على محام موثوق به في الكونغو بينما يحثون المسؤولين الأمريكيين على اعتباره محتجزا ظلما.

قال زوج أم تايلر ، جيسون هيجبي ، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في منزل عائلي في ضاحية سولت ليك سيتي في ويست جوردان ، يوتا "نحن بحاجة إلى أن يضغط الناس في السفارة بقوة أكبر" .

ولجأت الأسرة أيضا إلى قادة ولاية يوتا المنتخبين، بمن فيهم حاكمهم وأعضاء مجلس الشيوخ، لكن خبيرا في الشؤون الخارجية.

وكشفت أنهم يواجهون احتمالات طويلة لأن وزارة الخارجية تميل إلى أن تكون محافظة في التدخل لصالح المواطنين الأمريكيين المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة، ولم يرد مكتبا السيناتور ميت رومني ومايك لي على الفور على رسائل هاتفية تطلب التعليق.

وقال جاريد جينسر، وهو محام دولي في مجال حقوق الإنسان مثل أمريكيين مسجونين في الخارج، إن تايلر ومارسيل والسجين الأمريكي الثالث، بنيامين روبن زلمان بولون، من غير المرجح أن يعودوا إلى ديارهم قريبا.

واوضح جينسر: “لا أستطيع أن أتخيل أي سيناريو على المدى القريب حيث تدعو الحكومة الأمريكية إلى إطلاق سراحهم”، ما لم يتغير السرد بشكل كبير ، "ستقول الولايات المتحدة إن هذه ليست قضية يمكننا المشاركة فيها".

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الهجوم وعرض مساعدة الكونغو في تحقيقها.

وجاءت محاولة الانقلاب التي تم إحباطها في وقت صعب بالنسبة لحزب تشيسيكيدي الحاكم.

وبعد أيام من الهجوم على مقر إقامة كاميرهي، صوتت الجمعية الوطنية له كرئيس للبرلمان، وهي خطوة حاسمة لتشكيل حكومة بعد انتخابات ديسمبر.

وتؤكد عائلة تايلر أنه لم يكن على علم بنوايا مالانجا الأكبر، ولا خطط للنشاط السياسي، ولم يخطط حتى لدخول الكونغو، وكان من المفترض أن يسافروا فقط إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند، كما قالت زوجة أبيه، ميراندا طومسون.

تأمل عائلة طومسون أن تتم محاكمة تايلر كفرد ، منفصل عن مارسيل أو الآخرين.

وقالت والدة مارسيل ، بريتني سوير ، إن ابنها بريء وقد تبع والده ببساطة. لم تستجب لطلبات متعددة لإجراء مقابلة.

أثناء مروره حول صندوق مناديل يوم الخميس ، ابتسم والدا تايلر وزوج والدته بينما كان شقيقه مايلز البالغ من العمر 6 سنوات يركض حول غرفة المعيشة مرتديا زي الأبطال الخارقين ، مؤكدا لهم أنه يجمع فريقا من الأبطال الخارقين لإعادة شقيقه إلى المنزل.

تابعت ريبيكا هيغبي، أنها تلقت العديد من الصور السعيدة والمكالمات الهاتفية من ابنها في وقت سابق من الرحلة ولم يكن لديها سبب للاعتقاد بأنها كانت أي شيء آخر غير عطلة عادية. حتى أنها قرأت صفحة ويكيبيديا الخاصة بكريستيان مالانجا قبل مغادرتهم وقالت إنه بدا وكأنه "رجل عظيم".

لفت : "اعتقدت بصراحة أنها ستكون تجربة نمو رائعة بالنسبة له". الآن ، إنه "كابوس كل أم".

ملأت كرات الديسكو والبينياتا وخزانات الهيليوم من أعمال تخطيط حفلات طومسون - مكان عمل تايلر ومارسيل - مدخل منزل العائلة.

كان لدى تايلر خطط لفتح شركة بناء خاصة به عندما عاد من إفريقيا ، كما قال والده ، تايلر طومسون الأب ، إنه خوفه الأكبر من أن ابنه لن يعيش تلك الأحلام.