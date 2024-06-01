اختتام الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في نيروبي

ياسر رشاد - القاهرة - استضافت نيروبي كينيا الاجتماعات السنوية الـ 59 لبنك التنمية الأفريقي (AFDB)، حضر الحدث الذي استمر 5 أيام أكثر من 3000 مشارك من 82 دولة.

البنك التنمية الأفريقي

وكان إصلاح الهيكل المالي العالمي، لمراعاة التحديات المتعلقة بالمناخ على رأس جدول أعمال هذا العام.

ويقول البنك الأفريقي للتنمية، إنه يتعين على الدول الأفريقية تعبئة 213 مليار دولار سنويا من القطاع الخاص لسد فجوة تمويل المناخ بحلول عام 2030.

هذه أولوية لرئيس البنك المنتهية ولايته.

بينما أضاف أكينوومي أديسينا: "أعتقد أنه من المهم جدا أن ندرك أن العالم الذي نحن فيه ، نحن أوصياء عليه ، ليس لأنفسنا ، ولكن لجيل المستقبل القادم" .

وهذا الجيل المستقبلي ، هم هنا بالفعل، لدينا 477 مليون أفريقي، شباب تقل أعمارهم عن 35 عاما، تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 عاما، علينا أن نتأكد من أننا قادرون على بناء القدرة على التكيف مع المناخ في أفريقيا، علينا أيضا أن نتأكد من أننا نجعل الشباب جزءا من الحل، وليس فقط الأشخاص الذين يعتمدون على الآخرين.

ولهذا السبب في بنك التنمية الأفريقي ، لدينا برنامج يدعم الشباب لإنشاء أعمال تجارية حول التكيف مع المناخ والتخفيف من حدة المناخ، لقد قدمنا التمويل لنتمكن من القيام بذلك".

سينهي النيجيري فترة ولايته الثانية لمدة 5 سنوات في عام 2025.

قضية رئيسية أخرى هذا العام كانت زيادة رأس المال.

وحث أعلى جهاز لصنع القرار في بنك البديل من أجل ألمانيا محافظيه على "تعميق المناقشات" بشأن تنمية رأس مال البنك القابل للاستدعاء ، وهو شرط أساسي للحفاظ على تصنيفه الثلاثي A.

التصنيف هو شرط أساسي للاقتراض في الأسواق المالية.

وردد الدعوة الرئيس الكيني وليام روتو. في إظهار الدعم ، أعلن روتو أن هذا البلد سينفق 100 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لزيادة حصته في بنك التنمية الأفريقي و Afreximbank وبنك تنمية التجارة.

ودعا الزعيم إلى إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية التي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار موارد البلدان.

وخلال الاجتماعات السنوية، كشفت مجموعة بنك التنمية الأفريقي النقاب عن استراتيجيتها العشرية الجديدة 2024-20233، والوثيقة المؤلفة من 90 صفحة هي مخطط لمواجهة التحديات الملحة في أفريقيا وللمساعدة في إعادة القارة بثبات إلى المسار الصحيح نحو النمو الاقتصادي المستدام والازدهار.