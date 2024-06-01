صحة غزة: 95 شهيدًا و350 مصابًا جراء القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 95 شخصا، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 36379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82407، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف المفقودين، الذين لم تستطع طواقم الدفاع المدني الوصول إلى جثامينهم أو إنقاذهم .

على صعيد متصل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الشهداء من طواقمها بقطاع غزة إلى 33، منهم 19 استُشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

الأونروا تدعو إلى وقف الهجمات ضد منشآتها في غزة ومحاسبة مرتكبيها

أعلنت وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين انها تلقت في الأسابيع الماضية تقارير مروعة من مرافق الأونروا في جباليا شمال ⁧‫غزة⁩.

‏ وأوضحت الأونروا - في بيان لها اليوم - أن النازحين بما فيهم الأطفال قد قتلوا وأصيبوا أثناء لجوئهم في مدرستها التي حاصرتها دبابات القوات الإسرائيلية. وقد أُضرمت النيران في خيام النازحين في مدرسة الأونروا من قبل القوات الإسرائيلية.

وهناك تقارير تفيد بتدمير مكاتب الأونروا بضربات جوية وتجريفها من قبل القوات الإسرائيلية. وقد تم تدمير أو إلحاق الأضرار بأكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء ⁧‫قطاع غزة.

وحذرت الأونروا على ان منشآتها ليست هدفًا، وأنه يجب أن تتوقف هذه الهجمات، وعلى العالم أن يتخذ إجراءات لمحاسبة مرتكبيها.

الإغاثة الطبية الفلسطينية:الوضع الصحي في غزة يزداد سوءا مع استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر

حذر مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الدكتور عائد ياغي من كارثة الموت ببطء التي يواجهها آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة في غياب حد أدنى من الرعاية الصحية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة.

وقال المسؤول الفلسطيني إن "الوضع الصحي في غزة يزداد سوءا يوما بعد آخر مع استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق كافة المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود اللازم لتشغيل السيارات والمستشفيات في القطاع".

وأشار إلى الصعوبات البالغة التي تواجه المنظومة الصحية في غزة مع خروج جميع المستشفيات في شمال وجنوب القطاع عن الخدمة، مع تصاعد العدوان الإسرائيلي وارتفاع أعداد الجرحى وانتشار الأوبئة والأمراض نتيجة نقص المياه النظيفة وتدفق مياه الصرف الصحي داخل مخيمات النازحين وتنامي أكوام القمامة في الشوارع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، واصفا في الوقت نفسه الوضع الإنساني بـ"الكارثي".

وأعرب ياغي عن أسفه الشديد لتجاهل المجتمع الدولي الأوضاع المأساوية وعدم اتخاذ أي خطوات عملية على أرض الواقع لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد في غزة، مؤكدا ارتفاع مستويات المجاعة خاصة بين الأطفال نتيجة انعدام الأمن الغذائي داخل القطاع.