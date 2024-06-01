شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب": التحالف الوطنى نجح فى حب الوطن وخدمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح في تحقيق قيمة مضافة للمجتمع المدني والأهلي من خلال استغلال كافة الطاقات والجهود لخدمة المجتمع على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية، فقد تمكن من تحقيق أقصى استفادة من كل جمعية أهلية نتيجة تنظيم الجهود وتوزيع المهام التي انعكست على كافة الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أنه على مدار العامين الماضيين، هناك أكثر من 250 ألف متطوع في التحالف، مما يبرهن كيف نجح هذا الكيان العظيم في لم شمل شباب مصر على حب الوطن وخدمته، مؤكدا أن التحالف دشن عدة مبادرات كان هدفها الأول دون النظر لأي اعتبارات أخري، فكان الهدف دعم الأكثر احتياجا.

وأشاد "القصبي" أيضا بدعم التحالف الوطني للأشقاء داخل غزة، في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة نتيجة العدوان المستمر بحق الأبرياء، لافتًا إلى أن دعم التحالف لقطاع غزة يعد ملحمة مصرية عظيمة على أرض الواقع.

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).