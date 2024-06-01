إعلام إسرائيلي: حزب الله أسقط مسيّرة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي

أقرّت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ"إسقاط مسيّرة من نوع كوخاف هيرمز 900 بصاروخ أرض جو أطلقه حزب الله"، موضحة أنّ "المسيّرة التي أسقطت واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي".

ولفتت الإذاعة إلى أنّ "هذه هي المرة الرابعة التي يتمكن فيها حزب الله من إسقاط مسيّرة هجومية منذ بداية الحرب".

وفي وقت سابق، اعترف الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بـ"سقوط مسيّرة لنا كانت تحلق في أجواء جنوب لبنان بصاروخ أرض جو"، مشيرًا إلى أنّ "الحادث قيد التحقيق".

وكان قد أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، بعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كَمَنَ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 01-06-2024 لمسيرة من نوع هرمز 900 التي تعتدي على أهلنا ‏وقرانا واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها".