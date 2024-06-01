باقري كني: من المحتمل أن أزور لبنان وسوريا هذا الأسبوع

أعلن القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري كني، أنّه من المحتمل أن يقوم بجولة اقليمية تشمل لبنان وسوريا هذا الأسبوع كخطوة أولى، وذلك في إطار الجولات الإيرانية السابقة لوزير الخارجية الراحل حسين أمير عبداللهيان لمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وجهود وقف إطلاق النار.
وأعرب، في تصريح على هامش اللقاء الدولي "غزة المقاومة والمظلومة"، عن أمله في أن "يتم تحقيق تضافر جاد للجهود في مواجهة الصهاينة من خلال المناقشات التي يتم اجراؤها مع سلطات هذه البلدان وكذلك مع حركات المقاومة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.
وأكّد باقري كني أنّ "إيران لعبت وما زالت تلعب دورًا محوريًا ومهمًا في مقاومة الشعب الفلسطيني وتصديه للعدوان الصهيوني، وتسعى كما محور المقاومة الى اعادة الاستقرار والسلام الى المنطقة عن طريق رفض التحريض واشعال المنطقة".
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