"حزب الله" أعلن عن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900"

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، بعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كَمَنَ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 01-06-2024 لمسيرة من نوع هرمز 900 التي تعتدي على أهلنا ‏وقرانا واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها".

وكانت قد انتشرت مشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ترصد لحظة سقوط المسيّرة الإسرائيلية في أراضي الجنوب، بعد تنفيذها عدّة اعتداءات منذ صباح يوم السبت.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" فيديو يتضمن معلومات حول الطائرة التي تم إسقاطها.