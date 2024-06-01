الجيش الإسرائيلي أقرّ بسقوط مسيّرة كانت تحلق في أجواء جنوب لبنان بصاروخ أرض جو

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بـ"سقوط مسيّرة لنا كانت تحلق في أجواء جنوب لبنان بصاروخ أرض جو"، مشيرًا إلى أنّ "الحادث قيد التحقيق".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، بعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كَمَنَ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 01-06-2024 لمسيرة من نوع هرمز 900 التي تعتدي على أهلنا ‏وقرانا واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها".