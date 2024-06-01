أعلن النائب السابق سيزار معلوف، أنّ "سيارة تابعة لنا تعرّضت إلى إطلاق نار، مصدره إحدى السيارات المارة في بلدة تعلبايا، بسبب التباين بين سائقين حول أفضلية المرور، وتجري معالجة الأمر عبر الاجهزة المختصة، وفق القانون".
وقال في تصريح: "حرصًا منّا، على حُسن وعمق علاقتنا مع أهلنا في تعلبايا، نؤكد أن لا مشكلة حصلت بيننا وبين احد من اهالي تعلبايا الكرام. كما أننا نتبادل وأهلنا في تعلبايا، كل الاحترام والود والوفاء، ونحافظ على العلاقات التاريخية الثابتة معهم التي لا تهتز ابداً، ونعتبر انفسنا واياهم في صف وطني واحد".
كانت هذه تفاصيل خبر سيزار معلوف أعلن تعرّض سيارته لإطلاق نار في تعلبايا إثر خلاف بين سائقين: لم تحصل مشكلة مع الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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