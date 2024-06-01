عون وعائلته لبيا دعوة رئيس بلدية غلبون لزيارة البلدة

لبى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وعقيلته ناديا وبناتهما كلودين، شنتال وميراي، دعوة رئيس بلدية غلبون إيلي جبرايل وشقيقه كابي لزيارة البلدة، في حضور خادم الرعية الخوري جورج الراعي، حيث تضمنت الزيارة جولات داخل البلدة، بدءًا من بيوت الضيافة والمعالم الروحية والسياحية والمشاريع التنموية.

وجال الجميع في المواقع المميزة ككنيستي السيدة ومار جرجس، بعد ذلك انتقل عون والوفد الى أماكن سياحية أخرى.

واختتمت الزيارة بمأدبة غداء شارك فيها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ـثنى خلالها الاخوان جبرايل على "الدور الوطني للعماد عون"، وتمنيا له دوام الصحة والعمر المديد ولباسيل "النجاح في مهامه الوطنية لمستقبل افضل لوطننا".

ودوّن عون كلمة في السجل الذهبي جاء فيها: "نهار عذب ومفرح بصحبة اعزاء واحبة، فشكرا لهم لإستقبالنا واستضافتنا في جو شعرنا فيه وكأننا في فردوس حقيقي .وتم تبادل للهدايا التذكارية".