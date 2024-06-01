الدفاع الروسية: قصفنا مخازن الأسلحة الغربية بأوكرانيا ومنشآت طاقة تابعة للمجمع الصناعي العسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ القوات الروسية شنت ضربة بأسلحة عالية الدقة على منشآت الطاقة الأوكرانية التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري، وكذلك شنت ضربة على مخازن الأسلحة الغربية.
ولفتت، في بيان إلى أنّ "الضربة نفذت ردًا على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة والنقل الروسية"، وذلك وسط تصريحات غربية تجيز لأوكرانيا استخدام أسلحتها بضرب أهداف داخل روسيا، كاشفة عن "استهداف موقع لمجموعة من المتخصصين التقنيين الذين كانوا يقومون بتطوير مهام الطائرات المسيرة الهجومية".
وأكّدت أنّ "القوات الروسية تواصل التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية وصدت 5 هجمات في منطقتي ستاريتسا وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف"، مشيرة إلى أنّه "بلغت خسائر كييف خلال الـ24 ساعة الماضية ما يصل إلى 1845 عسكريا".
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