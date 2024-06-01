أبو حمزة: حرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة على العدو والحرية قريبة لأسرانا

أشار الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أبو حمزة، إلى أنّ "الكيان الصهيوني المجرم يخوض حرب إبادة شاملة ضد شعب أعزل"، مضيفًا "نقول للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم وعودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة".

وشدد، في كلمة مسجّلة، على أنّ "سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة تخوض حربا وجودية في الضفة وغزة"، وأوضح أنّ "خلال الأسابيع القليلة الماضية نفذنا العديد من عمليات القنص التي طالت رؤوس جنود وقناصي العدو".

وكشف أبو حمزة أنّ "خلال الأسابيع القليلة الماضية أسقطنا 11 طائرة صهيونية"، في إشارة إلى الطائرات المسيّرة، معلنًا عن "استهدافنا شبه اليومي لقوات العدو في رفح وجباليا ونتساريم، وقصفنا بئر السبع وسديروت وعسقلان خلال الأسابيع الماضية".

ولفت إلى "أننا ما زلنا نقدم الشهداء في لبنان وسوريا والضفة الغربية"، مشيرًا إلى "أنّنا نبشّر العدو بأننا ما زلنا بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه".

وأشار أبو حمزة إلى أنّ "جيش العدو بدأ يشعر بالغرق في غزة وسيخرج من القطاع ذليلا"، موضحًا أنّ "شعبنا لن يقبل أن يبقى منعزلا ومهمشا عن نيل حقوقه"، وقال: "نخوض معركة أمنية معقدة في الحفاظ على أسرى العدو لدينا".

وأفاد بـ"أننا سنعرض لكم قريبًا كيف كان يعيش الأسير الإسرائيلي إلعاد كتسير لدينا"، مضيفًا "نتوجه بالشكر لجبهات الإسناد وكل أحرار العالم في الجامعات الأميركية والمدن الأوروبية"، داعيًا الشعب الفلسطيني إلى "التكافل والترابط والتآزر والتراحم ومزيد من التعاون في شتى مناحي الحياة".

وشدد على أنّ "الحرية قريبة لأسرانا البواسل إن شاء الله"، وتابع: "نقول للعدو إن الطريق الوحيد لاستعادة الأسرى هو الانسحاب من غزة ووقف العدوان والذهاب لصفقة تبادل".