ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 36379 قتيلًا و82407 مصابين

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقرير لها حول حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 95 شهيدًا و350 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحة أنّه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".
وبناء عليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36379 شهيدًا و82407 مصابين منذ السابع من تشرين الأول 2023".
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