رغم مقترح بايدن.. إسرائيل تكشف عن شروطها لإنهاء الحرب في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، قوله إن "شروط إنهاء الحرب في غزة لم تتغير".

وأوضح مكتب نتنياهو أن شروط إنهاء الحرب تشمل تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية وتحرير كل الأسرى إضافة إلى ضمان ألا تشكل غزة أي خطر على إسرائيل.

ونقلت القناة "12" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "لا يفهم الواقع هنا وخطابه ضعيف ويمثل انتصارًا لحركة حماس".

وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك جهودًا مركزة لوقف إطلاق النار في غزة وينبغي ألا يكون مؤقتا بل دائما يضمن أمن إسرائيل، مؤكدا على أن أمريكا ومصر وقطر سيتولون متابعة ومراقبة مرحلة الاتفاق الأولى.

وأضاف بايدن، في خطاب ألقاه أمس، أن إسرائيل عرضت مقترحا جديدا وهو خارطة طريق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى وتم نقله من قطر إلى حماس.

وأوضح بايدن أن المقترح الجديد يشمل ثلاث مراحل يتضمن عودة الفلسطينيين إلى منازلهم.

المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإٍسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، بينما المرحلة الثانية من مقترح إسرائيل سيتم فيها تبادل جميع الأسرى ممن هم على قيد الحياة بما في ذلك الجنود، بينما المرحلة الثالثة تشمل إعادة إعمار غزة.