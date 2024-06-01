اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي غدا بالقاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدر رفيع المستوي، لقناة القاهرة الإخبارية، إن اجتماع مصرى أمريكى إسرائيلى مزمع عقده غدا بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح فى ظل تمسك مصر بالإنسحاب الإسرائيلى الكامل من المنفذ.