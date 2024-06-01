اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي غدا بالقاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدر رفيع المستوي، لقناة القاهرة الإخبارية، إن اجتماع مصرى أمريكى إسرائيلى مزمع عقده غدا بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح فى ظل تمسك مصر بالإنسحاب الإسرائيلى الكامل من المنفذ.
الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدر رفيع المستوي، لقناة القاهرة الإخبارية، إن اجتماع مصرى أمريكى إسرائيلى مزمع عقده غدا بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح فى ظل تمسك مصر بالإنسحاب الإسرائيلى الكامل من المنفذ.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.