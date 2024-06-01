أمنية تبخرت من أمام منزلها.. اختفاء غامض لطفلة الحبيلات في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

تكثف المباحث الجنائية بقنا، جهودها لكشف لغز اختفاء طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، من أمام منزلها، والتي أبلغت أسرتها عن تغيبها منذ يومين، بقرية الحبيلات الشرقية التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد بتغيب طفلة في ظروف غامضة من أمام منزل والدها في قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبوتشت.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان القرية لفحص الواقعة، وتبين تغيب الطفلة أمنية قرشي عبداللاه، تبلغ من العمر 4 أعوام، كانت في منزل والدها واختفت فجأة في ظروف غامضة منذ يومين في قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبوتشت.

جرى فحص جميع كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل والدها، وجار التحقيق مع أسرتها وجيرانها، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.