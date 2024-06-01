بالصور- 95 محضرا للمخابز في أول أيام رفع سعر الرغيف ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف عددا من المخابز البلدية ، لمتابعة انتظام سير العمل، تزامنا مع بدء سريان قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشاً.

اطمئن السكرتير العام على انتظام عمل المخابز، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات، والأوزان المقررة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وخلال الحملة جرى تحرير 95 محضرا لعدد من المخابز تنوعت ما بين نقص وزن، وتدني مستوى النظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء بون، و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وذلك بواقع 12 محضراً بمركز ناصر، و16 بمركز اهناسيا، و 6 بالواسطى، و11 بمركز بني سويف ، و15 بالفشن، و 19 محضرا بمركز ببا، و 16 بسمسطا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.