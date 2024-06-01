تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء حول أسئلة مادة الفقه

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أدى طلاب الثانوية الأزهرية "الشعبة العلمية" بجنوب سيناء، اليوم السبت، الامتحانات خلال فترتين الأولى في مادة الفقه بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر، وانطلقت الفترة الثانية في مادة الحديث من الساعة 11.30 حتى الساعة 1.30.

وتباينت آراء الطلاب حول أسئلة مادة الفقه، حيث أكد البعض أن الأسئلة تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، مع وجود بعض الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق، بينما يرى البعض أن الأسئلة كانت في مجملها صعبة، وعن مادة الحديث أكد الجميع على سهولة الأسئلة.

قالت مريم أحمد، بلجنة المعهد الأزهري بطور سيناء، إن أسئلة امتحانات مادة الفقه جاءت من المقرر، وتناسب كافة المستويات، ويوجد سؤال فقط يحتاج إلى تركيز.

وأوضح الطالب أحمد ماهر، أن معظم أسئلة الفقه لم تراعي الفروق الفردية وتحتاج إلى وقت إضافي.

وقال مضر عبد السميع، المدير الثقافي ورعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، أن 117 طالب وطالبة بالشعبة العلمية أدوا الامتحانات اليوم داخل 6 لجان على مستوى المحافظة، وجرى التأكيد على رؤساء اللجان باتباع كافة الإجراءات الخاصة بسير وانتظام الامتحانات، ومنع تواجد التليفونات داحل اللجان، وتوفير الهدوء للطلاب تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد بدير، مدير المنطقة الأزهرية.

وأوضح المدير الثقافي ورعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية في تصريح اليوم، أن الامتحانات سارت في هدوء وانتظام خلال يومها الأول، ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة الأزهرية أي شكاوى، أو رصد أي مخالفات داخل اللجان.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب الذين لهم الحق في أداء الامتحانات هذا العام بلغ 383 طالب وطالبة، بواقع 350 طالب مستجد، و 33 طالب وطالبة من لهم حق أداء الامتحانات في بعض المواد التي رسبوا فيها خلال العام الماضي، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بالقسم العلمي 117 طالب وطالبة، و266 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، وجرى تجهيز 14 لجنة بواقع 6 لجان للقسم العلمي، و8 لجان للقسم الأدبي، و 7 مراكز أسئلة على مستوى المحافظة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات غد الاثنين، بمادة الفقه ومادة الإنشاء خلال فترتين بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.