"تموين الأقصر": انتظام جميع المخابز ولا شكاوى بعد تحريك سعر الرغيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، انتظام جميع المخابز في صرف حصة كل المواطن من الخبز المدعم المستحقة على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بالسعر الجديد.

وأجرى الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العمل المخابز البلدية المدعمة للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي المدعم ومطابقته للمواصفات والأوزان وإزالة العقبات أمام المواطنين والتنبيه المشدد على جميع المخابز البلدية باستبدال رغيف الخبز البلدي المدعم الغير مطابق للمواصفات.

وقال بيان لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إن المديرية لم تتلقى أي شكاوى حتى الآن بشأن تحريك سعر رغيف الخبز البلدي المدعم.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن الفرد له 5 أرغفة على بطاقة الخبز، والرغيف سيكون تكلفته 20 قرشاً بدلا من 5 قروش وبنفس الوزن 90 جراماً علما بأن تكلفة رغيف الخبز 1.25 قرش، كما أنه لا مساس بعدد المستفيدين والأفراد في البطاقة.

يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم، لم يتم تحريكها منذ أكثر من 30 عاما، وتبلغ قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليون رغيف.

يذكر أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها 71 مليون مواطن، مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية ويحصل الفرد الواحد على 5 أرغفة في اليوم الواحد.