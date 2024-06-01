الاستعراض السماوي الكبير.. ماذا سيحدث يوم 3 يونيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - 6 من الكواكب في نظامنا الشمسي - عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون - على وشك الاصطفاف في 3 يونيو فيما تطلق عليه بعض وسائل الإعلام اسم "موكب الكواكب". ومن المتوقع أن يكون المشهد أفضل رؤية قبل ساعة من شروق الشمس يومي 3 و4 يونيو.

الخبر السيئ أنك لن تتمكن من رؤية الكواكب الستة كلها وهي تشرق قبل الفجر. يعتمد ما يمكنك رؤيته على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك مدى استيقاظك مبكرًا، ومقدار التلوث الضوئي الذي يتعين عليك مواجهته، وما إذا كان لديك منظار لمراقبة النجوم أو تلسكوب صغير جيد لمساعدتك.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن ما يصل إلى 4 من الكواكب (عطارد والمشتري وأورانوس ونبتون) قد تكون إما خافتة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو مقنعة بوهج الشمس المشرقة، كما كتب الصحفي جيمي كارتر في مجلة فوربس.

وأضاف كارتر أن الكواكب المتبقية - المريخ وزحل - ستكون مرئية، على الرغم من أنها ستبدو خافتة على الأرجح في ساعات الفجر، عندما يتوقع حدوث المحاذاة.

يشير موقع Earthsky.com إلى أن كوكبي المريخ وزحل كانا مرئيين بالفعل قبل الفجر طوال الشهر، ويرتفعان بشكل مطرد إلى أعلى كل صباح في شهر مايو.

ومع ذلك، في مقطع فيديو حديث من مؤسسة العلوم الوطنية، يرسم عالم الفيزياء الفلكية جو بيسي صورة أكثر تفاؤلاً للمحاذاة.

وقال بيسي: "من المحتمل أننا سنكون قادرين على رؤية عطارد، وبالتأكيد المشتري والمريخ وزحل.. أورانوس ونبتون مرشحان للرؤية أيضًا، لكنك ستحتاج إلى منظار أو تلسكوب لتتمكن من رؤية هذين الكوكبين".

وأضاف بيسي أن المحاذاة ستكون مرئية لبضعة أيام قبل وبعد 3 يونيو أيضًا. وإذا لم يكن لديك رؤية رائعة لهذا العرض الخاص للكواكب، "فهناك حدث آخر في أواخر أغسطس، والعديد منها متوقع في عام 2025"، كما قال بيسي.

كل هذا يعني أنه قد يكون من غير المفيد الاستيقاظ عند بزوغ الفجر لرؤية العرض القادم للكواكب، حيث من المحتمل أن يكون ما يصل إلى أربعة من الكواكب الستة المعنية محجوبًا بطريقة ما. خذ الظروف الجوية المحلية والتلوث الضوئي بعين الاعتبار قبل وضع خططك.

إذا كنت مهتمًا بهذه المحاذاة، أو غيرها من المحاذاة القادمة، فإن Time and Date وStellarium هما أداتان رائعتان عبر الإنترنت للعثور على تواريخ وأوقات العرض بناءً على مكان وجودك في العالم، وسوف تظهر لك أيضًا مواقع الأربعة المخفية الكواكب في 3 يونيو. على الهواتف المحمولة، Sky Tonight هو تطبيق مجاني يقوم بنفس الوظيفة.